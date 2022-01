Quirinale, oggi il quarto voto. Panico nel Pd, la linea di Letta è “boccare i candidati di destra” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quarta votazione per eleggere il presidente della Repubblica. Alle 11 di oggi riprende la seduta alla Camera, in una giornata che si annuncia cruciale tra news, contatti e trattative attorno ai nomi di candidati per il Quirinale. Dopo la terza fumata nera nel voto di ieri – con 125 preferenze per il presidente Sergio Mattarella e 114 per Guido Crosetto – il quorum scende a 505. La giornata di oggi sarà segnata da nuovi vertici e colloqui. Di prima mattina, in particolare, si riuniranno riunirsi i leader del centrodestra, alla Camera, prima della quarta votazione per il Quirinale. Quirinale, il Pd è fermo ai diktat di Letta “”Questo Parlamento non può che eleggere un presidente non di parte, autorevole e istituzionale. E questo era il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quarta votazione per eleggere il presidente della Repubblica. Alle 11 diriprende la seduta alla Camera, in una giornata che si annuncia cruciale tra news, contatti e trattative attorno ai nomi diper il. Dopo la terza fumata nera neldi ieri – con 125 preferenze per il presidente Sergio Mattarella e 114 per Guido Crosetto – il quorum scende a 505. La giornata disarà segnata da nuovi vertici e colloqui. Di prima mattina, in particolare, si riuniranno riunirsi i leader del centro, alla Camera, prima della quarta votazione per il, il Pd è fermo ai diktat di“”Questo Parlamento non può che eleggere un presidente non di parte, autorevole e istituzionale. E questo era il ...

Giorgiolaporta : Che strano: quelli che oggi fanno le pulci alla #Casellati e ieri le facevano a #Frattini, #Moratti e #Pera non han… - AngeloCiocca : Bello il #PD, seguito a ruota dal #M5S e dal #centrosinistra che si gioca la carta della probabile guerra tra… - GassmanGassmann : …ma quindi oggi per il Quirinale chi va in nomination?…è diventato un reality. #siateseri