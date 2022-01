Qualificazioni Qatar 2022 | la Corea del Sud vince di misura | 1-0 al Libano

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ladel Sude mantiene l’imbattibilità. Nella settima giornata della terza fase della qualificazione ai Mondiali dila Nazionale di Bento batte 1-0 ile si prende momentaneamente il primato del gruppo A. Decide la rete di Cho al 46? dopo un minuto di recupero del primo tempo. Sono diciassette i punti in classifica deini, uno in più dell’Iran che però ha una partita in meno. Sono undici i punti in più degli Emirati Arabi Uniti che al momento occupa il terzo posto valido per lo spareggio intercontinentale. SportFace.