MotoGp, KTM presenta RC16 per Factory Team e Tech3 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Giù il sipario per la KTM che ha presentato le moto RC16 e le due squadre, la Factory Team di Miguel Oliveira e Brad Binder e Tech3, con i debuttanti Remy Gardner (Campione del mondo in Moto2) e Raul Fernandez. Nel ruolo di Team manager, al posto di Mike Leitner, è arrivato Francesco Guidotti, che dopo 10 anni in Ducati Pramac approda nella casa di Mattighofen. Con lui il Team di collaudatori KTM guidato da Dani Pedrosa e Mika Kallio. “Dobbiamo sviluppare la moto per rendere felici i piloti– ha spiegato il nuovo Team manager- per dare loro la giusta sensazione e fiducia per raggiungere questi risultati. Negli ultimi cinque anni i risultati di KTM sono stati incredibili e vogliamo continuare così”. Brad Binder si è detto “più pronto che mai. Sto per ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Giù il sipario per la KTM che hato le motoe le due squadre, ladi Miguel Oliveira e Brad Binder e, con i debuttanti Remy Gardner (Campione del mondo in Moto2) e Raul Fernandez. Nel ruolo dimanager, al posto di Mike Leitner, è arrivato Francesco Guidotti, che dopo 10 anni in Ducati Pramac approda nella casa di Mattighofen. Con lui ildi collaudatori KTM guidato da Dani Pedrosa e Mika Kallio. “Dobbiamo sviluppare la moto per rendere felici i piloti– ha spiegato il nuovomanager- per dare loro la giusta sensazione e fiducia per raggiungere questi risultati. Negli ultimi cinque anni i risultati di KTM sono stati incredibili e vogliamo continuare così”. Brad Binder si è detto “più pronto che mai. Sto per ...

