Moto2 | il team Gresini toglie i veli alle Kalex di Zaccone e Salac - News

Advertising

motosprint : Il team #Gresini presenta la squadra per la #Moto2 ?? Le parole dei piloti ?? - Tuttipazziperi1 : Dopo la presentazione della squadra #Moto2, @GresiniRacing ha presentato anche quella che sarà la line-up per la… - Tuttipazziperi1 : Presentazione ufficiale della squadra che darà l'assalto alla classe di mezzo del Motomondiale con @FilipSalac12 e… - settesere : Motociclismo, il Team Gresini Racing svela le nuove livree Moto2 di Zaccone e Salac #settesere #news - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Gresini Racing, ecco i team di Moto2 e MotoE) è stato pubblicato sul sito del Moto cl… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 team

... ilGresini Racing ha tolto i veli anche alle Kalex con cui scenderanno in pista Alessandro Zaccone e Filip Salac , entrambi al debutto nel mondialequest'anno con la squadra faentina. Il ...... e sui due nuovi piloti delsatellite, Remy Gardner e Raul Fernandez: " Con Guidotti devo ... Per quanto riguarda Raul e Remy penso che KTM abbia preso i piloti più forti della. Raul ha più ...Con l'azzurro come colore dominante in linea con quanto già mostrato sulle Ducati MotoGP, il team di Luca Gresini ha mostrato la livrea delle moto che verranno portate in pista dall'italiano e dal cec ...Dopo aver ammirato le Ducati che porterano in pista Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio, stamattina è il turno della Moto2 e della MotoE per il Gresini Racing. Alle 11:00 sarà infatti trasmessa in ...