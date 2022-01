L'assalto dell'Isis al carcere siriano è una preoccupante prova di forza (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo una settimana di combattimenti le milizie curde del Fronte Democratico siriano (SDF), alleate degli Stati Uniti, sono riuscite nella giornata di mercoledi 26 gennaio 2022 a riprendere il controllo completo della prigione di Ghwayran ad Al-Hasaka (nord est della Siria) assaltata dagli uomini dell’Isis lo scorso 20 gennaio 2022. Quanti jihadisti hanno attaccato il carcere? Di sicuro non ‹‹un centinaio›› come scritto frettolosamente da alcune testate ma molti di più. A proposito di numeri occorre registrare che dal carcere dove erano detenute almeno 12.000 persone tra le quali c’erano almeno 5.000 miliziani delle bandiere nere (numero per difetto), sono fuggiti più di 1.000 jihadisti e tra loro ci sarebbero figure di spicco ... Leggi su panorama (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo una settimana di combattimenti le milizie curde del Fronte Democratico(SDF), alleate degli Stati Uniti, sono riuscite nella giornata di mercoledi 26 gennaio 2022 a riprendere il controllo completoa prigione di Ghwayran ad Al-Hasaka (nord esta Siria) assaltata dagli uominilo scorso 20 gennaio 2022. Quanti jihadisti hanno attaccato il? Di sicuro non ‹‹un centinaio›› come scritto frettolosamente da alcune testate ma molti di più. A proposito di numeri occorre registrare che daldove erano detenute almeno 12.000 persone tra le quali c’erano almeno 5.000 milizianie bandiere nere (numero per difetto), sono fuggiti più di 1.000 jihadisti e tra loro ci sarebbero figure di spicco ...

