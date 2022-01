È impossibile ma due zone della Terra sono prive di ossigeno (Di giovedì 27 gennaio 2022) Gli scienziati del MIT (Massachusetts Institute of Technology) hanno documentato regioni dell’Oceano Pacifico tropicale che sono private di ossigeno. Perché accade questo? zone carenti di ossigeno nell’oceano – curiosauro.itL’assenza di ossigeno L’ossigeno nell’oceano è in declino, con livelli complessivi che sono diminuiti del 2% negli ultimi 70 anni, mentre le cosiddette zone morte (regioni dell’oceano completamente prive di ossigeno) sono quadruplicate di numero. L’attività umana è la causa principale di questo impoverimento, nonostante sia normale che in alcune aree dell’oceano questo diminuisca man mano che la luce scompare. Oltre ai danni causati dall’uomo, ci sono altri aspetti ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Gli scienziati del MIT (Massachusetts Institute of Technology) hanno documentato regioni dell’Oceano Pacifico tropicale cheprivate di. Perché accade questo?carenti dinell’oceano – curiosauro.itL’assenza diL’nell’oceano è in declino, con livelli complessivi chediminuiti del 2% negli ultimi 70 anni, mentre le cosiddettemorte (regioni dell’oceano completamentediquadruplicate di numero. L’attività umana è la causa principale di questo impoverimento, nonostante sia normale che in alcune aree dell’oceano questo diminuisca man mano che la luce scompare. Oltre ai danni causati dall’uomo, cialtri aspetti ...

Advertising

ninabecks1 : RT @PBerizzi: Alle 10.30 sarò al Ghetto di Roma, nel #GiornodellaMemoria , in visita alla panchina che ricorda giornalisti uccisi nei campi… - Diamante23 : RT @PBerizzi: Alle 10.30 sarò al Ghetto di Roma, nel #GiornodellaMemoria , in visita alla panchina che ricorda giornalisti uccisi nei campi… - antonio41430010 : RT @PBerizzi: Alle 10.30 sarò al Ghetto di Roma, nel #GiornodellaMemoria , in visita alla panchina che ricorda giornalisti uccisi nei campi… - CasulaRosalba : RT @PBerizzi: Alle 10.30 sarò al Ghetto di Roma, nel #GiornodellaMemoria , in visita alla panchina che ricorda giornalisti uccisi nei campi… - Alice52520893 : RT @PBerizzi: Alle 10.30 sarò al Ghetto di Roma, nel #GiornodellaMemoria , in visita alla panchina che ricorda giornalisti uccisi nei campi… -