Dzeko: «L’Inter nel mio destino, qui c’è possibilità di vincere tanto» (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’attaccante nerazzurro Edin Dzeko ha parlato del suo arrivo alL’Inter Edin Dzeko, attaccante bosniaco delL’Inter, si è raccontato in un’intervista al Corriere della Sera: le sue parole. SODDISFAZIONE – «Ciò che sto facendo non mi sorprende. Dispiaciuto per il lungo digiuno? No, siamo primi». EREDE DI LUKAKU – «Se vai in un posto e ti metti a pensare cosa ha fatto chi c’era prima di te è meglio che non vai da nessuna parte. Se lo avessi pensato solo per un istante non sarei mai venuto. So che cosa posso dare, ciò che sto facendo quest’anno non mi sorprende». RETROSCENA – «Già quando Conte stava al Chelsea mi voleva, ma non ero sicuro di tornare in Inghilterra. Appena arrivato alL’Inter ci ha riprovato. Il momento è venuto adesso, le strade dovevano incrociarsi: era ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’attaccante nerazzurro Edinha parlato del suo arrivo alEdin, attaccante bosniaco del, si è raccontato in un’intervista al Corriere della Sera: le sue parole. SODDISFAZIONE – «Ciò che sto facendo non mi sorprende. Dispiaciuto per il lungo digiuno? No, siamo primi». EREDE DI LUKAKU – «Se vai in un posto e ti metti a pensare cosa ha fatto chi c’era prima di te è meglio che non vai da nessuna parte. Se lo avessi pensato solo per un istante non sarei mai venuto. So che cosa posso dare, ciò che sto facendo quest’anno non mi sorprende». RETROSCENA – «Già quando Conte stava al Chelsea mi voleva, ma non ero sicuro di tornare in Inghilterra. Appena arrivato alci ha riprovato. Il momento è venuto adesso, le strade dovevano incrociarsi: era ...

