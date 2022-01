De Laurentiis: «Governo deve capire che i tifosi sono elettori» (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Il Paese è in emergenza talmente da tanti anni che ormai diventa banale parlare della normalità. Quando il Governo capirà che 25 milioni di tifosi sono 25 milioni di italiani ed elettori, forse il calcio verrà considerato in maniera diversa”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, all’uscita dall’odierna assemblea della Lega L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Il Paese è in emergenza talmente da tanti anni che ormai diventa banale parlare della normalità. Quando ilcapirà che 25 milioni di25 milioni di italiani ed, forse il calcio verrà considerato in maniera diversa”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De, all’uscita dall’odierna assemblea della Lega L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie De Laurentiis: «Governo deve capire che i tifosi sono elettori»: “Il Paese è in emergenza talm… - Filippo923 : RT @marifcinter: De Laurentiis: 'Per Sanremo capienza al 100% e stadi vuoti? Quando il Governo capirà che 25 milioni di tifosi sono 25 mili… - ParmeshSriv : RT @marifcinter: De Laurentiis: 'Per Sanremo capienza al 100% e stadi vuoti? Quando il Governo capirà che 25 milioni di tifosi sono 25 mili… - Lore2261984 : RT @CalcioFinanza: De Laurentiis: «Governo? Quando capirà che tifosi sono elettori forse ci considererà» - 100x100Napoli : De Laurentiis dopo l’Assemblea di Lega: “Incontro perfetto, senza traumi. Il Governo deve capire che i tifosi sono… -