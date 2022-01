Cecilia Rodriguez incanta con una borsa Chanel senza tempo

(Di giovedì 27 gennaio 2022) È il momento di cambiare casa pere Ignazio Moser. La coppia, sempre più affiatata, è pronta a compiere lo step successivo, la convivenza, e hanno trovato un posto adatto dove costruire il loro nido d’amore. E mentre aspettano che i lavori per rendere il suddetto nido d’amore pronto siano terminati, Chechu condivide con i suoi follower scatti dei numerosi sopralluoghi effettuati. E nell’ultimo, la piccola di casa, ci ha fatto una sorpresa graditissima. Vi raccomandiamo... Elena Santarellicon unacolor borgogna Nella foto, che la vede in una stanza circondata da pittura fresca e teli stesi a proteggere il pavimento, l’influencer argentina ha sfoggiato una ...

ilgiornale : Brutto episodio nel temporary store di Cecilia e Belen Rodriguez, dove alcuni ragazzi hanno provato a rubare un pai… - fabvsnouis : ora tiziano ferro a cecilia rodriguez canta perdono e passano tutte cose - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Furto nel negozio di Belen e #cecilia rodriguez, papà Gustavo rincorre i ladri in strada #Milano - gossipblogit : Tentato furto al negozio di Belen e Cecilia: papà Gustavo insegue i ladri - leggoit : Furto nel negozio di Belen e #cecilia rodriguez, papà Gustavo rincorre i ladri in strada #Milano -

Ladri nel negozio di abiti e accessori aperto a dicembre da Belen e Cecilia Rodriguez in corso di Porta Ticinese a Milano, il Sister's Market. E' successo mercoledì 26 gennaio. I malviventi hanno tentato di rubare un paio di scarpe ma sono stati bloccati dal padre Gustavo.