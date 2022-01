Calciomercato Lazio | Sarri esulta | arriva il pupillo a sorpresa

(Di giovedì 27 gennaio 2022) La, risolto il problema legato all’indice di liquidità, sta per regalare aun suo: trattativa in dirittura di arrivo. La prima cessione è stata già effettuata. Denis Vavro, infatti, ha abbandonato la capitale per trasferirsi al Copenhagen in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Il prossimo a partire sarà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ftbnews24 : ????? #Calciomercato Lazio, smentite da Verona: nessun contatto per Casale #Lazio #LazioJuventus #SerieA #UEL - AntonyFaiella : RT @Alex_Piace: Ma poi #Hysaj all'AtleticoMadrid ha già debuttato? #Lazio #calciomercato #Ghoulam - alefainix88 : RT @Gondocrazia: Mi sembra abbastanza logico. #Calciomercato #lazio #Tare #Sarri - roseflow__ : RT @Gondocrazia: Mi sembra abbastanza logico. #Calciomercato #lazio #Tare #Sarri - Gondocrazia : Mi sembra abbastanza logico. #Calciomercato #lazio #Tare #Sarri -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio

La stagione successiva, ancora al Genoa, con i due gol allanel match disputato il 17 settembre 2017, è diventato il più giovane ad aver segnato una doppietta in Serie A. Nel gennaio 2018 si è ...La stagione successiva, ancora al Genoa, con i due gol allanel match disputato il 17 settembre 2017, è diventato il più giovane ad aver segnato una doppietta in Serie A. Nel gennaio 2018 si è ...La Lazio continua a trattare per portare nella Capitale il giovane Nicolò Casale. Il difensore dell'Hellas Verona piace molto a mister Sarri e sembra essere la pedina giusta per rinforzare la rosa bia ...Il direttore sportivo biancoceleste ha fatto chiarezza sulla possibile cessione dell'attaccante kosovaro in questa sessione di calciomercato ...