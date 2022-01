Calciomercato Inter | obiettivo Gatti per giugno | ma la concorrenza è folta

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L’pensa al presente ma anche al futuro per il suo: perc’è anche l’del Frosinone Ildi casasi estende anche alla prossima stagione per ringiovanire la difesa. Oltre al consolidatoBremer, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio in giornata c’è stato un incontro con il Frosinone per, con l’intento di bloccare il ragazzo persulla base di 7 milioni di Euro. Sul giocatore, già seguito da Toro, Juve e Napoli, c’è stato però anche l’inserimento del Sassuolo che potrebbe invece acquistare subito il difensore, opzione preferita dal club laziale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo L 'sta pensando a Federico Gatti , 23enne difensore centrale del Frosinone , per rinforzare il reparto arretrato per l'estate.Commenta per primo La Curva Nord torna sui propri passi. Due giorni dopo aver annunciato uno sciopero del tifo per protestare contro la gestione della vendita dei biglietti per il derby di sabato 5 ...Il club neroverde vanta ottimi rapporti col Pisa e punta a chiudere subito in ottica giugno. L’assalto a Lucca è pure un segnale chiarissimo sulla partenza di Scamacca al termine di questa stagione, i ...Con Lucca a Sassuolo, Scamacca è più vicino all’Inter. L’eventuale acquisto di Lucca da parte del Sassuolo rinfoltirebbe ancor di più un reparto offensivo già di per sé oltremodo soddisfacente. I nero ...