Australian Open 2022, Berrettini-Nadal: cosa è cambiato da quel precedente degli US Open 2019 e perché si può sperare (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non prima delle 04.30 italiane, domani (28 gennaio) a Melbourne (Australia). Sono queste le coordinate spazio-tempo per seguire la semifinale degli Australian Open 2022 tra Matteo Berrettini e Rafael Nadal. Matteo vuol entrare ancor più nella storia. Il romano, con il penultimo atto raggiunto, ha già fatto qualcosa che non si era mai visto nei nostri confini. Nessun italiano infatti si era spinto a tanto e nessun rappresentante del Bel Paese ha potuto fregiarsi di tre semifinali nei tre tornei del Grande Slam. Percorso di un Berrettini, spesso oscurato dalla verve “giovanile” di Jannik Sinner, che a conti fatti ha risultati ragguardevoli nei Major, considerando che (a parte il ritiro dell’anno passato sempre a Melbourne) il classe ’96 ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non prima delle 04.30 italiane, domani (28 gennaio) a Melbourne (Australia). Sono queste le coordinate spazio-tempo per seguire la semifinaletra Matteoe Rafael. Matteo vuol entrare ancor più nella storia. Il romano, con il penultimo atto raggiunto, ha già fatto qualche non si era mai visto nei nostri confini. Nessun italiano infatti si era spinto a tanto e nessun rappresentante del Bel Paese ha potuto fregiarsi di tre semifinali nei tre tornei del Grande Slam. Percorso di un, spesso oscurato dalla verve “giovanile” di Jannik Sinner, che a conti fatti ha risultati ragguardevoli nei Major, considerando che (a parte il ritiro dell’anno passato sempre a Melbourne) il classe ’96 ...

Advertising

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli Australian Open: nessun italiano ci era mai arrivato finora - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - Italia_Notizie : Berrettini-Nadal agli Australian Open: servizio, scambi brevi, la perfezione. Così Matteo può battere Rafa - vitasportivait : ?? #AusOpen Ashleigh Barty ???? è in Finale?? Dopo 42 anni al Australian Open torna in Finale un australiana ???? S… -