Vittorio Cecchi Gori in ospedale a causa di una polmonite (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, rassicura tutti sulle proprie condizioni di salute: ecco come sta. il produttore cinematografico. Cecchi Gori, ai domiciliari da marzo 2020 dopo la condanna definitiva in Cassazione a 5 anni e mezzo di reclusione per il fallimento della Safin Cinematografica, è stato ricoverato nella giornata Leggi su gossivip.myblog (Di mercoledì 26 gennaio 2022)è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, rassicura tutti sulle proprie condizioni di salute: ecco come sta. il produttore cinematografico., ai domiciliari da marzo 2020 dopo la condanna definitiva in Cassazione a 5 anni e mezzo di reclusione per il fallimento della Safin Cinematografica, è stato ricoverato nella giornata

Advertising

SkyTG24 : Covid, Vittorio Cecchi Gori ricoverato al Gemelli di #Roma per insufficienza respiratoria - _V1111V_ : RT @ChanceGardiner: Vittorio Cecchi Gori ricoverato in gravi condizioni per il COVlD nonostante le tre dosi - Samanta8888 : RT @ChanceGardiner: Vittorio Cecchi Gori ricoverato in gravi condizioni per il COVlD nonostante le tre dosi - Dome689 : Vittorio Cecchi Gori sta male, è ricoverato per “complicanze polmonari” - daniele19921 : RT @cronaca_di_ieri: 25/01/22 Vittorio Cecchi Gori, dramma-Covid: 'Gravi condizioni', bucate le 3 dosi di vaccino. Le sue condizioni. Cec… -