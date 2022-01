Tumore alla prostata, alt alla proliferazione delle cellule: ricerca anglo-napoletana: ecco i meccanismi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sviluppi nella comprensione dei meccanismi alla base della genesi e della proliferazione molecolare del carcinoma prostatico arrivano da una ricerca congiunta di Università della Campania Luigi Vanvitelli, Nottingham Trent University e Birmingham City University. Allo studio appena pubblicato hanno partecipato direttamente i ricercatori del laboratorio di Oncologia molecolare e di precisione di Biogem, diretto dal professore Michele Caraglia. E’ emerso come il miR-423-5p (un piccolo RNna non codificante) interagisca direttamente con Malat1 (un lungo Rna non codificante) e sotto-regoli la sua espressione nelle cellule del cancro alla prostata. Lo stesso studio, condotto con tecnologia NanoString, in grado di valutare ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sviluppi nella comprensione deibase della genesi e dellamolecolare del carcinoma prostatico arrivano da unacongiunta di Università della Campania Luigi Vanvitelli, Nottingham Trent University e Birmingham City University. Allo studio appena pubblicato hanno partecipato direttamente itori del laboratorio di Oncologia molecolare e di precisione di Biogem, diretto dal professore Michele Caraglia. E’ emerso come il miR-423-5p (un piccolo RNna non codificante) interagisca direttamente con Malat1 (un lungo Rna non codificante) e sotto-regoli la sua espressione nelledel cancro. Lo stesso studio, condotto con tecnologia NanoString, in grado di valutare ...

Advertising

istsupsan : ???Il cancro alla cervice uterina è il 5° #tumore più comune al mondo (13,3 per 100.000 donne), tra le prime cause d… - MinisteroSalute : ???#cervicalcancerawarenessmonth #prevenzione e #diagnosiprecoce sono efficaci e fondamentali per sconfiggere il tu… - MilkoChilleri : Non solo promotrice di iniziative, ma anche sostenitrice di progetti dedicati alla lotta al tumore al seno, CORRI L… - OspedaleR : RT @IREISGufficiale: Il cancro alla cervice uterina è il 5° #tumore più comune al mondo (13,3 per 100.000 donne), tra le prime cause di mor… - MMontiglione : #Renzi che con un misero quasi 3% (per ora, prima di sparire del tutto) dice'basta! elezione diretta'ha distrutto l… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumore alla 'Manifest' è un'altra wannabe 'Lost' che non ce l'ha fatta Spesso due di loro visualizzano le stesse immagini o danno ascolto alla stessa "chiamata". E poi c'... E c'è pure il medical Al piccolo Cal è stato diagnosticato un tumore che gli sarebbe stato fatale. ...

Falsi test Covid e analisi per tumore, sequestrata farmacia Denunciati i titolari, fratello e sorella che, secondo le indagini, fingevano di inviare in laboratorio i campioni di test molecolari per il Covid, anche finalizzati alla ricerca di marcatori ...

Tumore alla prostata: il rischio cala con comuni farmaci anticolesterolo Affaritaliani.it pneumologia mirandola Di Antonella Cardone MIRANDOLA - Aumentano i casi diagnosticati di tumore ai polmoni, e Pneumologia Mirandola punta all'eccellenza delle cure, per diventare punto di riferimento locale. E' il bilancio ...

Donne: weekend di prevenzione gratuita con "Gemelli insieme" Il policlinico Agostino Gemelli di Roma contro i tumori femminili. Sabato 21 e domenica 22 settembre parte infatti “Gemelli insieme”, il progetto itinerante dell’ospedale capitolino dedicato alla prev ...

Spesso due di loro visualizzano le stesse immagini o danno ascoltostessa "chiamata". E poi c'... E c'è pure il medical Al piccolo Cal è stato diagnosticato unche gli sarebbe stato fatale. ...Denunciati i titolari, fratello e sorella che, secondo le indagini, fingevano di inviare in laboratorio i campioni di test molecolari per il Covid, anche finalizzatiricerca di marcatori ...Di Antonella Cardone MIRANDOLA - Aumentano i casi diagnosticati di tumore ai polmoni, e Pneumologia Mirandola punta all'eccellenza delle cure, per diventare punto di riferimento locale. E' il bilancio ...Il policlinico Agostino Gemelli di Roma contro i tumori femminili. Sabato 21 e domenica 22 settembre parte infatti “Gemelli insieme”, il progetto itinerante dell’ospedale capitolino dedicato alla prev ...