“Tra i più giovani crescono i contagi | ma non possono andare a vaccinarsi a causa delle quarantene”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Basta a dichiarazioni altalenanti dell’OMS. In calo i vaccini tra i piùperché sono in quarantena e nonricevere la dose. Buona parte del Paese è in quarantena, senza vaccino sarebbe stata una strage”: ad affermarlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto ai microfoni de L’Italia s’è Desta, condotta dal direttore Gianclua Fabi e Matteo Torrioli su Radio Cusano Campus. Cartabellotta ha tracciato lo stato di fatto della situazionee soprattutto della campagna vaccinale. “Nelle ultime settimane ho letto tante dichiarazioni di professionisti e rappresentanti dell’OMS che alternano le loro previsioni. C’è chi ci dice che stiamo uscendo dalla pandemia salvo poi specificare ‘salvo l’arrivo di nuove varianti’. Bisogna invece guardare i numeri e farestime. L’unica ...