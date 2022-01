The Book of Boba Fett, la recensione del quinto episodio: morte di un’icona (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La recensione del quinto episodio di The Book of Boba Fett (1x05), che vede il ritorno di un amato personaggio e sancisce la fine di un'icona: Star Wars è tornato. Le note di un flauto e la melodia di un tema diventato ormai velocemente riconoscibile. Così si chiudeva il quarto episodio della serie disponibile su Disney+ ed è con la stessa suggestione che iniziamo la nostra recensione del quinto episodio di The Book of Boba Fett. In un episodio diretto con talento da Bryce Dallas Howard, gli appassionati di Star Wars non assisteranno solo al ritorno di un amato personaggio (ne dovremmo per forza rivelare l'identità nei prossimi paragrafi), ma anche a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ladeldi Theof(1x05), che vede il ritorno di un amato personaggio e sancisce la fine di un'icona: Star Wars è tornato. Le note di un flauto e la melodia di un tema diventato ormai velocemente riconoscibile. Così si chiudeva il quartodella serie disponibile su Disney+ ed è con la stessa suggestione che iniziamo la nostradeldi Theof. In undiretto con talento da Bryce Dallas Howard, gli appassionati di Star Wars non assisteranno solo al ritorno di un amato personaggio (ne dovremmo per forza rivelare l'identità nei prossimi paragrafi), ma anche a ...

Advertising

Screenweek : #TheBookOfBobaFett la #recensione del quinto episodio, il migliore finora. E questo è un bel problema… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Book of Boba Fett: la recensione del quinto episodio - hiddlestovn : io che recupero the book of boba fett solo per arrivare a QUELLA scena - the_book_seeker : Ma ve li immaginate i discorsi di fine anno, YES PLEASE - ffeduus : Credo di aver intuito di dover guardare The book of Boba Fett subito ?? -