(Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Avete mai pisciato in campo?”. E’ una delle “perle” contenute nella veramente volgare– se così si può chiamare – dial capitano della nostra Nazionale, Giorgio. Il centrale difensivo della Juventus è stato ospite insieme al collega Leonardo Bonucci del podcast, “Muschio selvaggio” del rapper. Un coacervo di domande squallide da parte del marito di Chiara Ferragni in versione giornalista sportivo. I due campioni devono tenere botta.e la pipì in campoe Bonucci hanno la compiacenza di rispondere. “Mentre corri non ti scappa, la fai prima di entrare in campo”: è la spiegazione dei due difensori della Juventus. Che, chiamati su un terreno “corporale”, poi hanno rivelato un retroscena: “Un nostro compagno a metà di un primo tempo mi fa: ‘Oh Leo, controllami se ...

Advertising

SecolodItalia1 : Squallida intervista di Fedez a Chiellini: una sequela di volgarità imbarazzanti - scornathegoat : Intervista interessante quanto squallida - lorenzolume : quando 30 anni fa mi avvicinai alla politica constatai quanto fosse 'poraccia' e cialtrona e me ne allontanai. Nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Squallida intervista

Secolo d'Italia

Che non è esattamente una lunga, né una chiacchierata organizzata apposta per dare modo ... Mike Windle Getty Images C'è piuttosto la sensazione che la sua sia la storia un po'di ...La stessatecnica, medesima la dinamica della violenza. Quando gli agenti mostrano alle ... Racconta in un'Baby Gang, ospite delle prigioni, entrate e uscite in successione, da ...I commenti di Ciprian e Andrea Nicole su Uomini e Donne. Nel corso di una recente intervista, Ciprian e Andrea Nicole hanno raccontato come stessero andando le cose tra loro. I due ragazzi hanno lasci ..., per l’intervista integrale ad Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim Uomini e Donne, Ciprian Aftim e Andrea Nicole Conte commentano il nuovo tronista Luca Salatino. La coppia ha poi svelato alcuni retr ...