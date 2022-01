Soleil Sorge invia una lettera segreta ad Alex | ecco cosa c’era scritto

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) : continua la querelle che li vede protagonisti ormai da tempo. Da mesi ormai, al Grande Fratello Vip come fuori e nelle varie riviste di gossip, non si parla d’altro: che ne sarà del matrimonio fraBelli e Delia Duran?e l’attore L'articolo proviene da Leggilo.org.

Manila Nazzaro vuole un confronto con/ "Mi fa rabbia quando?" Con quest'ultimo, però, per il momento, c'è una semplice conoscenza. Barù, infatti, ha più volte ribadito di non volere ...Carmen Russo , intervistata tra le pagine dell'ultimo numero di Chi Magazine , ha parlato del triangolo che vede protagonisti Alex Belli , Delia Duran e, concorrenti di punta del Grande Fratello Vip . Carmen Russo commenta il triangolo Delia - Alex -e non manca la frecciatina Quando è iniziato il rapporto tra Alex e, la ...GF Vip, Sonia Bruganelli spiega le immunità a Soleil Sorge: "Se non ci fosse lei sarebbe una tisana" Sonia Bruganelli durante la sua esperienza da ...Soleil attuale inquilina del GFVIP6 ha rivelato a Delia Duran cosa ha scritto nella lettera inviata Alex Belli ...