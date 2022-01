Sangiovanni e Giulia, chi scatta le foto più intime? Il nome che non ti aspetti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sangiovanni e Giulia continuano ad essere una delle coppie più amate da tutto il pubblico di Amici e non solo ma chi scatta le foto più belle? Scopriamolo. Restano ancora oggi una delle coppie più amate da parte del pubblico di Canale Cinque che li ha conosciuti per la prima volta proprio grazie ad Amici Leggi su youmovies (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.continuano ad essere una delle coppie più amate da tutto il pubblico di Amici e non solo ma chilepiù belle? Scopriamolo. Restano ancora oggi una delle coppie più amate da parte del pubblico di Canale Cinque che li ha conosciuti per la prima volta proprio grazie ad Amici

Advertising

_san_giulia_ : RT @ilavch: @sangiovann1 SANGIOVANNI QUESTA È UNA PROMESSA PERÒ!! - Sangio_Giulia_ : RT @sgxsanremo: “Spazio al romanticismo, come spesso accade nei suoi testi. Anche stavolta la storia raccontata è caratterizzata da immagin… - Sangio_Giulia_ : RT @twentyyearsgold: Vi ricordate quando Rudy con i report in mano della palestra faceva i cazziatoni a Deddy e Sangiovanni ? Eravamo feli… - Sangio_Giulia_ : RT @ilariainstabile: 'Spazio al romanticismo, come spesso accade nei suoi testi. Anche stavolta la storia raccontata è caratterizzata da im… - Sangio_Giulia_ : RT @alyxwonderland_: sangiovanni pittore ?? -