Rai, lo studio lo rifà Renzo Piano: l'archistar pagata con i soldi degli italiani? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Cambia volto e stupirà tutti. Rainews, il canale d'informazione di Mamma Rai, cambia pelle. Arriva, come annunciato, un nuovo progetto. Mastodontico. E' stato necessario, addirittura, l'intervento di Renzo Piano, uno degli architetti più quotati al mondo. Lui ha in mente un “laboratorio dell'informazione“, una “lanterna magica“: con queste parole hs definito così il nuovo studio di Rainews24 (che è stato progettato assieme agli architetti Massimo Alvisi e Junko Kirimoto). Ma quanto costa? Era proprio necessario? Domande lecite, spontanea che chiunque farebbe in un momento di congiuntura economica notevole. Intanto, il super architetto e senatore a vita viene accolto in Rai dall'Ad Carlo Fuortes per illustrare le principali caratteristiche del nuovo spazio. Una visita importante nel quartier generale di Saxa Rubra, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Cambia volto e stupirà tutti. Rainews, il canale d'informazione di Mamma Rai, cambia pelle. Arriva, come annunciato, un nuovo progetto. Mastodontico. E' stato necessario, addirittura, l'intervento di, unoarchitetti più quotati al mondo. Lui ha in mente un “laboratorio dell'informazione“, una “lanterna magica“: con queste parole hs definito così il nuovodi Rainews24 (che è stato progettato assieme agli architetti Massimo Alvisi e Junko Kirimoto). Ma quanto costa? Era proprio necessario? Domande lecite, spontanea che chiunque farebbe in un momento di congiuntura economica notevole. Intanto, il super architetto e senatore a vita viene accolto in Rai dall'Ad Carlo Fuortes per illustrare le principali caratteristiche del nuovo spazio. Una visita importante nel quartier generale di Saxa Rubra, il ...

Advertising

Tg3web : Renzo Piano al lavoro per la Rai, ha ridisegnato lo studio di Rainews24. Per l'amministratore delegato Fuortes: 'È… - SerieTvserie : Renzo Piano disegna il nuovo studio di Rai News 24: “Deve assomigliare a chi ci lavora” - tvblogit : Renzo Piano disegna il nuovo studio di Rai News 24: “Deve assomigliare a chi ci lavora” - AgenziaOpinione : RAI 3 – “ #CARTABIANCA “ * PUNTATA DEL 25 GENNAIO 2022, « IN STUDIO MATTEO RENZI – PAOLO MIELI – AUGUSTO MINZOLINI… - ClaudioAgos : RT @BCarazzolo: #Rai A pochi giorni dalla richiesta di nuovi fondi, la Rai annuncia di aver chiesto a Renzo Piano di progettare una nuova s… -