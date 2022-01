Quirinale, Letta “Non ci sarà un presidente di destra” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “A differenza degli altri, noi siamo partiti con i quattro punti cardinali della nostra bussola e stiamo arrivando con gli stessi punti cardinali. Questo lo rivendico: grazie alla nostra fermezza il centrodestra ha fatto i conti con la realtà. Perchè qualunque presidente voteremo venerdì – qualcuno di noi sarà contento, qualcuno altro meno – l’obiettivo più grande lo avremo raggiunto: tramontata la candidatura di parte, si negozierà infatti un nome non di parte e autorevole. E questa è una nostra vittoria: non ci sarà un presidente di destra”. Così, secondo quanto si apprende, il segretario del Pd Enrico Letta, parlando all’assemblea dei grandi elettori del partito. “L’accordo per il Colle deve tenere insieme tutta la maggioranza”, ha aggiunto. ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “A differenza degli altri, noi siamo partiti con i quattro punti cardinali della nostra bussola e stiamo arrivando con gli stessi punti cardinali. Questo lo rivendico: grazie alla nostra fermezza il centroha fatto i conti con la realtà. Perchè qualunquevoteremo venerdì – qualcuno di noicontento, qualcuno altro meno – l’obiettivo più grande lo avremo raggiunto: tramontata la candidatura di parte, si negozierà infatti un nome non di parte e autorevole. E questa è una nostra vittoria: non ciundi”. Così, secondo quanto si apprende, il segretario del Pd Enrico, parlando all’assemblea dei grandi elettori del partito. “L’accordo per il Colle deve tenere insieme tutta la maggioranza”, ha aggiunto. ...

