Noemi festeggia 40 anni e scrive a se stessa bambina | «Fallirai e ti rialzerai»

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di bilanci per l'artista che la prossima settimana vedremo in gara a Sanremo. Per il suo 40esimo compleanno si regala una lettera a se, quando ancora si chiamava Veronica, nella quale si perdona, s'incoraggia e si ringrazia

Advertising

CrostataraRoma5 : RT @SPYit_official: Noemi festeggia 40 anni e si dedica una lettera: “Soffrirai e scoprirai che l’amore fa male”. AUGURI #noemi #40anni #c… - NoemiAddicted : RT @SPYit_official: Noemi festeggia 40 anni e si dedica una lettera: “Soffrirai e scoprirai che l’amore fa male”. AUGURI #noemi #40anni #c… - fanpage_noemi : RT @SPYit_official: Noemi festeggia 40 anni e si dedica una lettera: “Soffrirai e scoprirai che l’amore fa male”. AUGURI #noemi #40anni #c… - MarioAbateJunio : RT @SPYit_official: Noemi festeggia 40 anni e si dedica una lettera: “Soffrirai e scoprirai che l’amore fa male”. AUGURI #noemi #40anni #c… - SPYit_official : Noemi festeggia 40 anni e si dedica una lettera: “Soffrirai e scoprirai che l’amore fa male”. AUGURI #noemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Noemi festeggia

Ma una cosa spero che non cambi mai: i tuoi occhi, lo sguardo pieno di sogni con cui guardi il mondo", continua nel lungo messaggioche poi conclude: "Grazie perché sei sempre dentro di me e mi ...La cantanteoggi compie 40 anni, pochi giorni prima di Sanremo 2022, e sui social scrive una bellissima lettera a sé stessa. Oggi 25 gennaioi suoi 40 anni, ricordando a sé stessa tutte le difficoltà e tutti i successi ottenuti fino ad oggi. In un post sui social, infatti, celebra questo giorno con una dedica molto ...Veronica Scopelliti (questo il suo vero nome) è ormai una delle interpreti più apprezzate della sua generazione e ha alle spalle un percorso pieno di soddisfazioni e anche di curiosità. A Sanremo per ...La cantante Noemi oggi compie 40 anni, pochi giorni prima di Sanremo 2022, e sui social scrive una bellissima lettera a sé stessa. Oggi 25 gennaio Noemi ...