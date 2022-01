Napoli, caccia al portiere: sfida all’Inter per Dragowski (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dragowski in uscita dalla Fiorentina, Inter e Napoli pensano al portiere che presto potrebbe rompere con il club viola L’Inter starebbe continuando a monitorare la situazione di Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina che ha perso posizioni nelle gerarchie di Vincenzo Italiano che sta favorendo Pietro Terracciano. Secondo il quotidiano La Nazione, Dragowski piacerebbe anche al Napoli; il club viola vorrebbe evitare lo strappo col polacco già a gennaio, ma le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022)in uscita dalla Fiorentina, Inter epensano alche presto potrebbe rompere con il club viola L’Inter starebbe continuando a monitorare la situazione di Bartlomiejdella Fiorentina che ha perso posizioni nelle gerarchie di Vincenzo Italiano che sta favorendo Pietro Terracciano. Secondo il quotidiano La Nazione,piacerebbe anche al; il club viola vorrebbe evitare lo strappo col polacco già a gennaio, ma le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo L'articolo proviene da Calcio News 24.

