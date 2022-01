Minacce e una orribile storia di soldi. Carmen e Luigi ospiti dalla De Filippi? Subito dopo finisce in disgrazia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, non finisce il sabato sera. Le sue storie, che da 25 anni conquistano gli italiani, continuano anche in Rete: i telespettatori sono curiosi di sapere quello che accade dopo la puntata. Ad esempio la storia di Carmen e Luigi, protagonisti della puntata di C'è posta per te in onda sabato 22 gennaio 2022, continua a far parlare: i due non si parlano più. La registrazione della puntata è avvenuta la scorsa estate ed i due hanno provato a ricostruire quel rapporto ormai sfilacciato, ma hanno litigato nuovamente. Luigi è stato intervistato da Fanpage insieme alla compagna Nunzia (c'era anche lei nella puntata di Maria De Filippi). Luigi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) C'è posta per te, il programma di Maria Dein onda su Canale 5, nonil sabato sera. Le sue storie, che da 25 anni conquistano gli italiani, continuano anche in Rete: i telespettatori sono curiosi di sapere quello che accadela puntata. Ad esempio ladi, protagonisti della puntata di C'è posta per te in onda sabato 22 gennaio 2022, continua a far parlare: i due non si parlano più. La registrazione della puntata è avvenuta la scorsa estate ed i due hanno provato a ricostruire quel rapporto ormai sfilacciato, ma hanno litigato nuovamente.è stato intervistato da Fanpage insieme alla compagna Nunzia (c'era anche lei nella puntata di Maria De).e ...

Advertising

zaiapresidente : ?? Purtroppo, ancora una volta, rivolgo la mia solidarietà personale e istituzionale al presidente @M_Fedriga per le… - RossanoBibalo : RT @matteo_rivi: Già lo vedo, tra un paio di gg, piangere per fantomatiche minacce. Dovesse verificarsi che gli dobbiamo pure pagare una s… - isa71333031 : @antonellaviol17 Le minacce non mi appartengono ma dalla sua posizione, prima di fare proclami, sarebbe d’obbligo u… - vallant80 : RT @ClaireMathison2: Ma il #GarantedellaCostituzione si è reso conto delle minacce di un ministro della Repubblica a una parte di italiani… - Ariel745022841 : RT @StefanoBergo: @piersileri Io ritengo che le minacce sentore questa sera in televisione siano non solo aberranti ma di una gravità inaud… -