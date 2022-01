La sparata illogica di Sileri | “Voi no vax siete pericolosi | vi rendiamo la vita difficile”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) se stai navigando su Safari o iOs, clicca qui per guardare il video Sa un po’ di pallida imitazione di Emmanuel Macron, che aveva giurato di impegnarsi a “rompere i cogl…” ai francesi non vaccinati, l’uscita di Pierpaolo. Ieri, anche il sottosegretario alla Salute, come l’inquilino dell’Eliseo, ha battuto la strada delle teleminacce. E, ospite a DiMartedì, ha dichiarato, rivolto ai no vax: “Vi renderemo laperché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso”. Il riferimento, ovviamente, è alla giungla di norme vessatorie che s’è inventato il “governo dei migliori”: dall’obbligo di puntura per gli over 50 (che, a quanto pare, non ha convinto molti degli irriducibili), all’uso discriminatorio del green pass e del super green pass (ormai necessari pure per andarsi a comprare le sigarette e ritirare la ...