Jannik Sinner, fine del sogno: Tsitsipas lo spazza via in tre set, il più brusco dei risvegli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) fine del sogno per un comunque grandissimo Jannik Sinner: il tennista azzurro viene dominato da Stefanos Tsitsipas, 6-3, 6-4, 6-2. Insomma, il numero 4 al mondo è troppo forte per Jannik, numero 10. Il greco, dunque, in semifinale dello Slam. Forte del break ottenuto nel secondo game del primo set, il greco si ripete nel secondo parziale strappando il servizio nel terzo gioco. Non c'è poi veramente partita nel terzo: Tsitsipas gioca in maniera splendida e chiude i conti. Tsitsipas raggiunge per la terza volta la semifinale degli Australian Open e appare in stato di grazia: per liquidare la faccenda-Sinner bastano due ore e sei minuti giocati come poche volte aveva fatto in carriera. Come detto, subito un break all'avvio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022)delper un comunque grandissimo: il tennista azzurro viene dominato da Stefanos, 6-3, 6-4, 6-2. Insomma, il numero 4 al mondo è troppo forte per, numero 10. Il greco, dunque, in semifinale dello Slam. Forte del break ottenuto nel secondo game del primo set, il greco si ripete nel secondo parziale strappando il servizio nel terzo gioco. Non c'è poi veramente partita nel terzo:gioca in maniera splendida e chiude i conti.raggiunge per la terza volta la semifinale degli Australian Open e appare in stato di grazia: per liquidare la faccenda-bastano due ore e sei minuti giocati come poche volte aveva fatto in carriera. Come detto, subito un break all'avvio ...

