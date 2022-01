Italia's Got Talent 2022, seconda puntata stasera su Sky Uno: ospite Bebe Vio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Italia's Got Talent 2022 torna stasera su Sky Uno e in streaming su NOW con la seconda puntata, che vedrà ospite Bebe Vio. Italia's Got Talent 2022, dopo l'esordio emozionante e pieno di sorprese, è pronto a tornare stasera su Sky Uno alle 21:15, e in streaming su NOW, con la seconda puntata di audizioni, registrata a Roma, negli studi di Cinecittà. In giuria troveremo Elio (che ha raccontato le emozioni della nuova esperienza nella nostra intervista) che, quando sarà chiamato a esprimere commenti importanti, userà più microfoni come se fosse un capo di Stato; Mara Maionchi, che a un certo punto sarà colpita da una "ridarola" senza fine; Federica ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 26 gennaio 2022)'s Gottornasu Sky Uno e in streaming su NOW con la, che vedràVio.'s Got, dopo l'esordio emozionante e pieno di sorprese, è pronto a tornaresu Sky Uno alle 21:15, e in streaming su NOW, con ladi audizioni, registrata a Roma, negli studi di Cinecittà. In giuria troveremo Elio (che ha raccontato le emozioni della nuova esperienza nella nostra intervista) che, quando sarà chiamato a esprimere commenti importanti, userà più microfoni come se fosse un capo di Stato; Mara Maionchi, che a un certo punto sarà colpita da una "ridarola" senza fine; Federica ...

