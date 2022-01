Iliad: ecco i prezzi e le caratteristiche hardware della sua offerta di rete fissa (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Iliad torna a rivoluzionare il mercato delle telecomunicazioni e lo fa presentando la sua offerta per la rete fissa con fibra ottica. Dopo l’introduzione prorompente nel mercato mobile, la compagnia telefonica francese vuole dire la sua anche nel “fisso”, forte di milioni di italiani che hanno appunto deciso di sposare la sua causa. Iliad, 25/1/2022 – Computermagazine.itLa presentazione ufficiale è avvenuta ieri, con l’amministratore delegato di Iliad, Benedetto Levi, che ha commentato così il nuovo lancio: “Da mesi riceviamo tantissime richieste da parte dei nostri utenti mobili di lanciare un’offerta in fibra, perché stufi della mancanza di trasparenza di questo mercato. Sono davvero contento di portare oggi nella fibra la stessa trasparenza e ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022)torna a rivoluzionare il mercato delle telecomunicazioni e lo fa presentando la suaper lacon fibra ottica. Dopo l’introduzione prorompente nel mercato mobile, la compagnia telefonica francese vuole dire la sua anche nel “fisso”, forte di milioni di italiani che hanno appunto deciso di sposare la sua causa., 25/1/2022 – Computermagazine.itLa presentazione ufficiale è avvenuta ieri, con l’amministratore delegato di, Benedetto Levi, che ha commentato così il nuovo lancio: “Da mesi riceviamo tantissime richieste da parte dei nostri utenti mobili di lanciare un’in fibra, perché stufimancanza di trasparenza di questo mercato. Sono davvero contento di portare oggi nella fibra la stessa trasparenza e ...

