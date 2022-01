(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Chiusi in una stanza a pane e acqua fino a quando non si trova una soluzione. E se al secondo giorno siamo messi già così, significa che Enrico Letta - latore di questa franca proposta al centrodestra - vede le cose mettersi molto male. Non è l’un ... sul sito.

Advertising

happyproudpuppy : RT @marcodifonzo: Quirinale, alle 11 terza votazione. Si prospetta di nuovo una valanga di schede bianche (centrodestra e centrosinistra no… - happyproudhuman : RT @marcodifonzo: Quirinale, alle 11 terza votazione. Si prospetta di nuovo una valanga di schede bianche (centrodestra e centrosinistra no… - AGiabir : Le misere astuzie della sinistra hanno stancato. Invitano a un conclave che sarà il pretesto per accusare la destra… - infoitinterno : Il possibile conclave che non prevede una fumata nera - MattiaGallo17 : RT @marcodifonzo: Quirinale, alle 11 terza votazione. Si prospetta di nuovo una valanga di schede bianche (centrodestra e centrosinistra no… -

Ultime Notizie dalla rete : possibile conclave

La Stampa

Ma ha ragione: si faccia un incontro tutti insieme per individuare un candidato in grado di allargare il piùil consenso. Però non sembra che la proposta del "" stia facendo molta ...Un quadro che rafforzerebbe larapida contromossa che potrebbe prevedere il lancio della ... 13:23 Renzi: "Alcome terzo polo, ma non è detto che si faccia" - "Io ho dato la ...(Adnkronos) – Al termine della terza votazione sul Colle non è ancora stato fissato il vertice con il centrodestra chiesto ieri sera da Pd, M5S e Leu. Enrico Letta ha passato le ultime ore al palazzo ...Il dossier sul Green Pass è sul tavolo del Consiglio dei Ministri e la scadenza potrebbe essere cancellata, ma si attende l'elezione del Quirinale.