I prossimi 90 giorni di Ita e Lufthansa/Msc. Gli scenari di Alegi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sarà Lufthansa l’approdo di ITA Airways? A quattro mesi dall’avvio dei servizi, potrebbe essere questa la conclusione della vicenda? È presto per dirlo. Ma di sicuro nella tormentata vicenda del trasporto aereo italiano sarà questa la notizia che terrà banco per i prossimi 90 giorni: tanti ne hanno chiesti infatti Lufthansa e Gruppo MSC per lavorare in esclusiva sull’acquisizione della maggioranza del capitale dell’ancora piccola compagnia nata dalle ceneri di Alitalia. Benché i comunicati stampa siano avari di elementi concreti, la “manifestazione” è già abbastanza concreta da indurre ITA ad annunciarne l’imminente l’esame in cda. Per quanto inatteso – nulla era trapelato durante l’audizione del presidente Alfredo Altavilla in Parlamento il 20 gennaio scorso – l’annuncio è meno sorprendente di quanto sembri. In ogni ... Leggi su formiche (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Saràl’approdo di ITA Airways? A quattro mesi dall’avvio dei servizi, potrebbe essere questa la conclusione della vicenda? È presto per dirlo. Ma di sicuro nella tormentata vicenda del trasporto aereo italiano sarà questa la notizia che terrà banco per i90: tanti ne hanno chiesti infattie Gruppo MSC per lavorare in esclusiva sull’acquisizione della maggioranza del capitale dell’ancora piccola compagnia nata dalle ceneri di Alitalia. Benché i comunicati stampa siano avari di elementi concreti, la “manifestazione” è già abbastanza concreta da indurre ITA ad annunciarne l’imminente l’esame in cda. Per quanto inatteso – nulla era trapelato durante l’audizione del presidente Alfredo Altavilla in Parlamento il 20 gennaio scorso – l’annuncio è meno sorprendente di quanto sembri. In ogni ...

