Guenda Goria chiede di eliminare Soleil Sorge dal GF Vip, interviene Alex Belli e la difende (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Giunti nelle fasi finali della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini, l'attenzione del pubblico è ancora alta. Alcuni VIP della casa, infatti, tramite alcune dinamiche scaturitesi, riescono facilmente ad attirare l'attenzione su di sé. In particolare, tra i personaggi più discussi di questa edizione troviamo Soleil Sorge e, l'ormai ex concorrente, Alex Belli. Proprio di recente ci sarebbe stata una vicenda legata a questi due VIP, e non solo. Guenda Goria chiede l'eliminazione di Soleil Secondo il sito comingsoon, qualche giorno fa, ci sarebbe stata un'interessante vicenda che ha coinvolto Guenda Goria, attrice e figlia di Amedeo e di Maria Teresa Ruta, protagonista ...

luigirossini623 : RT @annamariabianc2: Ma brava guenda goria, fai post contro Soleil e ti dimentichi di come hanno trattato tua madre lo scorso anno? Ora tu… - infoitcultura : Soleil Sorge, Guenda Goria vuole che esca dal GF Vip 6 - tecla75 : Ma Delia e Alex sono i migliori amici di Guenda Goria.. ma come fa una donna con le palle come Guenda a non mandarc… - AntoSoleKat : RT @annamariabianc2: Ma brava guenda goria, fai post contro Soleil e ti dimentichi di come hanno trattato tua madre lo scorso anno? Ora tu… - SimoJeanP : L'unica cosa positiva fatta da Alex negli ultimi mesi è stata andare allo spettacolo di Guenda Goria ieri sera a teatro #GFVIP -