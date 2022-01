Giudice: “Vlahovic alla Juve, ora la Champions è un obbligo. C’è una anomalia” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dusan Vlahovic va alla Juventus, che ora è costretta ad andare in Champions League altrimenti “sarà un disastro” lo dice Alessandro Giudice. L’esperto di finanza con laurea alla Bocconi di Milano è entrato nelle pieghe finanziarie del passaggio di Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Giudice in un post scrive: “Da ieri sento dire che Vlahovic si ripaga se la Juventus va in Champions League. È il contrario. I ricavi della Champions sono già nel BP Juve che ci deve andare, altrimenti è il disastro (che l’acquisto Vlahovic amplificherebbe). I ricavi della Champions non sono ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dusanvantus, che ora è costretta ad andare inLeague altrimenti “sarà un disastro” lo dice Alessandro. L’esperto di finanza con laureaBocconi di Milano è entrato nelle pieghe finanziarie del passaggio diFiorentinantus.in un post scrive: “Da ieri sento dire chesi ripaga se lantus va inLeague. È il contrario. I ricavi dellasono già nel BPche ci deve andare, altrimenti è il disastro (che l’acquistoamplificherebbe). I ricavi dellanon sono ...

