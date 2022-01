Disastro ecologico in Perù per colpa dello tsunami

vaticannews_it : #26gennaio #Perù La fuoriuscita di petrolio causata dallo tsunami nel distretto di Ventanilla è definita il peggior… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Cattiva distribuzione di ricchezza e potere, disastro ecologico, carneficina sociale. - Crudeli45198835 : Cattiva distribuzione di ricchezza e potere, disastro ecologico, carneficina sociale. - ecologica_it : “Il peggior disastro ecologico che sia avvenuto a #Lima negli ultimi tempi”: così il ministero degli esteri del… - dbgiovanna : RT @vaticannews_it: #26gennaio #Perù La fuoriuscita di petrolio causata dallo tsunami nel distretto di Ventanilla è definita il peggior dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Disastro ecologico

L'INDIPENDENTE

Ilche si è prodotto a Ventanilla, in Perù, a seguito di una fuga di petrolio provocata dalla multinazionale Repsol ne è solo l'ultimo esempio. Il presidente Pedro Castillo lo ha ...... che ha portato all'arresto dei gestori per smaltimento illecito dei rifiuti eambientale. ... la discarica non può essere autorizzata se 'costituisce un grave rischio', cosa che ...La Capitaneria di porto di Pozzallo ha sequestrato 62 mila metri quadri di spiaggia. Tra i rifiuti anche paletti in cemento ...“E adesso Musumeci cosa farà? Continuerà a nascondere la testa sotto la sabbia, come ha fatto finora?”: lo chiede provocatoriamente, al governo regionale, Stefania Campo, deputata del Movimento 5 Stel ...