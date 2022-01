Covid | Gismondo | “Andiamo verso fine pandemia | ce lo dice Omicron”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Ritengo altamente probabile che sia vero che siamo alladella” di-19. “Ci sono molti segni secondo cuiin questa direzione. Ce lo”, variante di Sars-CoV-2 molto più contagiosa, ma ritenuta meno ‘cattiva’, “e quindi speriamo che questa tendenza venga confermata nel tempo”. E’ un auspicio quello espresso da Maria Rita, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, che aggiunge tuttavia una precisazione d’obbligo: “Ovviamente per esserne sicuri dobbiamo aspettare – spiega l’esperta all’Adnkronos Salute – perché è sempre il virus che ha il mazzo di carte in mano. E il virus – avverte – potrebbe stupirci anche all’ultimo ...

