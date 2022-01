Cosa sta succedendo a Reddit che, a gennaio, è andato in down otto volte? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Reddit ha un problema, che è diventato abbastanza evidente nel mese di gennaio 2022. La piattaforma social che permette agli utenti di avviare delle discussioni per aree tematiche (una piattaforma su cui stanno trovando luogo sempre più spunti destinate a diventare virali anche a livello mainstream, si pensi al caso-scuola di Game Stop) non ha funzionato per alcuni minuti nella giornata di ieri, 25 gennaio. E non è la prima volta che questa Cosa si verifica in questa prima parte dell’anno. LEGGI ANCHE > GameStop punta all’e-commerce e tanto basta per far risalire il valore in borsa partendo da Reddit Reddit down per otto volte in questo mese di gennaio L’incidente è stato risolto nel giro di un’ora, come segnalato ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 26 gennaio 2022)ha un problema, che è diventato abbastanza evidente nel mese di2022. La piattaforma social che permette agli utenti di avviare delle discussioni per aree tematiche (una piattaforma su cui stanno trovando luogo sempre più spunti destinate a diventare virali anche a livello mainstream, si pensi al caso-scuola di Game Stop) non ha funzionato per alcuni minuti nella giornata di ieri, 25. E non è la prima volta che questasi verifica in questa prima parte dell’anno. LEGGI ANCHE > GameStop punta all’e-commerce e tanto basta per far risalire il valore in borsa partendo daperin questo mese diL’incidente è stato risolto nel giro di un’ora, come segnalato ...

