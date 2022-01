Collins-?wi?tek in tv | data | orario | canale e diretta streaming semifinale Australian Open 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Danielleaffronterà Iga ?wi?tek inagli. La tennista statunitense ha raggiunto la secondaslam in carriera, sempre a Melbourne dove ce l’aveva già fatta nel 2019. Nessun patema nel suo match di quarti di finale contro Alizé Cornet, portato a casa in due set. Più ostico il prossimo impegno, in cuisfiderà la polacca ?wi?tek, settima testa di serie. Per la campionessa del Roland Garros 2020, si tratta della primaslam su cemento della sua giovane carriera e partirà leggermente favorita. Tuttavia, bisognerà valutare come recupererà dalla battaglia di tre ore contro Kaia Kanepi, che l’ha vista prevalere in rimonta. ?wi?tek è avanti 1-0 nei precedenti. TABELLONE MONTEPREMI ...