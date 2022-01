Casellati | mancano 15-20 voti Inside | il Cdx verso la prova di forza

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) À la guerre comme à la guerre. Manca ancora la conferma ufficiale, e prima occorre verificare come va la votazione di oggi, comunque nulla, per verificare alcune dinamiche che vengono tenute rigorosamente coperte, ma è molto probabile che domani, giovedì 27 gennaio, alla quarta votazione... Segui su affaritaliani.it

heyjude_90 : RT @Affaritaliani: Casellati Presidente: mancano solo 15-20 voti. Scrutinio al cardiopalma - Affaritaliani : Casellati Presidente: mancano solo 15-20 voti. Scrutinio al cardiopalma - GiancarloChimie : RT @GeMa7799: Quirinale 2022, il centrodestra cala il tris: ora si fa sul serio. I leader lanciano Pera, Moratti e Nordio...Rispetto ai rum… - GeMa7799 : Quirinale 2022, il centrodestra cala il tris: ora si fa sul serio. I leader lanciano Pera, Moratti e Nordio...Rispe… - paoloangeloRF : “Domani il centro destra farà il tentativo .. il nome più gettonato è #Casellati mancano un po’ più di 50 voti prov… -

Spunta il nome di Elisabettacome 'carta coperta' del centrodestra, mentre restano sul ... Ma cii voti per imporre i nostri nomi. Abbiamo ribadito più volte che il solco tracciato dal ...? Pera? Quanti votial centrodestra per sfondare dalla quarta votazione il quorum dei 505 voti? Serve l'aiuto di Renzi. E soprattutto serve una pattuglia di parlamentari tra Pd e ...Salvini ha offerto a Renzi la presidenza del Senato in cambio dei voti di Italia Viva per Casellati al Qurinale? “Non c'è nessuna proposta di scambio tra figure istituzionali, se ci fosse sarebbe una ...Nel secondo giorno delle votazioni per eleggere il futuro capo dello Stato l'adrenalina dell'esordio cede il passo alla paura. Il «sentiment» che schiaccia il «gran ballo» del Transatlantico è l'ansia ...