Calcio | Infantino | ' in Europa si gioca un Mondiale ogni due settimane' **

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha criticato il comportamento europeo nel dibattito sulla Coppa del Mondo da tenersi ogni due anni invece che ogni quattro. "Vediamo che il calcio si sviluppa in una direzione in cui alcuni hanno tutto e la maggioranza non ha niente", ha detto il presidente dell'organo di governo del calcio Mondiale al Consiglio europeo di Strasburgo. "In Europa i Mondiali si svolgono due volte a settimana perché i migliori giocatori del mondo giocano in Europa". Anche all'interno dell'Europa è stato sottolineato che ci sono grandi disparità con le leghe d'élite che attirano la maggior parte dei migliori giocatori e la maggior parte dei club che non ...

