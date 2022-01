Briatore assolto: non frodò il fisco con lo yacht. Il manager: «Si chiude un calvario durato 12 anni» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) «Il fatto non costituisce reato». Così, dopo 12 anni e sei processi, la Corte d’Appello di Genova ha assolto Flavio Briatore e altre persone dall’accusa di frode fiscale, in relazione alla proprietà dello yacht Force Blue, che fu sequestrato al largo di La Spezia nel maggio 2010, mentre a bordo c’erano l’allora moglie del manager, Elisabetta Gregoraci, e il figlio neonato Nathan Falco. Briatore era accusato di aver evaso il fisco per oltre 3 milioni di euro, evitando di pagare l’Iva sull’importazione del carburante con l’intestazione della barca a una società estera. Oltre all’assoluzione, i giudici hanno anche disposto la revoca della confisca dello yacht, che però nel frattempo è andato all’asta, e dei 3 milioni e 6oomila euro oggetto del ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) «Il fatto non costituisce reato». Così, dopo 12e sei processi, la Corte d’Appello di Genova haFlavioe altre persone dall’accusa di frode fiscale, in relazione alla proprietà delloForce Blue, che fu sequestrato al largo di La Spezia nel maggio 2010, mentre a bordo c’erano l’allora moglie del, Elisabetta Gregoraci, e il figlio neonato Nathan Falco.era accusato di aver evaso ilper oltre 3 milioni di euro, evitando di pagare l’Iva sull’importazione del carburante con l’intestazione della barca a una società estera. Oltre all’assoluzione, i giudici hanno anche disposto la revoca della confisca dello, che però nel frattempo è andato all’asta, e dei 3 milioni e 6oomila euro oggetto del ...

