Balotelli in Nazionale? Per Mancini è possibile: «Non è la mia carta della disperazione: può darci una mano» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Rivedere Mario Balotelli con la maglia azzurra non è più un’utopia. Di certo Supermario non è per il ct Roberto Mancini: «La carta della disperazione», mentre l’Italia deve ancora assicurarsi la qualificazione ai Mondiali in Qatar di quest’anno. Le aperture per il bresciano sono arrivate ancora questa mattina, 26 gennaio, dal tecnico azzurro che per lui ha speso parole di grande ottimismo: «In un momento come il nostro in cui abbiamo così tante defezioni, Mario può essere un’opportunità». L’occasione è la convocazione di Balotelli per lo stage a Coverciano fino al 28 gennaio. Una chiamata che ha sorpreso tanti, compreso l’attaccante dei turchi dell’Adana Demirspor dove ad allenarlo c’è Vincenzo Montella. Balotelli non ha mai abbandonato l’idea di tornare in azzurro, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Rivedere Mariocon la maglia azzurra non è più un’utopia. Di certo Supermario non è per il ct Roberto: «La», mentre l’Italia deve ancora assicurarsi la qualificazione ai Mondiali in Qatar di quest’anno. Le aperture per il bresciano sono arrivate ancora questa mattina, 26 gennaio, dal tecnico azzurro che per lui ha speso parole di grande ottimismo: «In un momento come il nostro in cui abbiamo così tante defezioni, Mario può essere un’opportunità». L’occasione è la convocazione diper lo stage a Coverciano fino al 28 gennaio. Una chiamata che ha sorpreso tanti, compreso l’attaccante dei turchi dell’Adana Demirspor dove ad allenarlo c’è Vincenzo Montella.non ha mai abbandonato l’idea di tornare in azzurro, ...

