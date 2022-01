Alex Sandro lascia la Juventus? Il brasiliano ad un passo dall’addio | ecco dove

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per come era partita l’esperienza di, nessuno avrebbe pensato a un fine del genere, ma ora ilè a un. Laha iniziato a stufarsi delle prestazioni didiventate via via sempre più deludenti nel corso degli anni e ormai la cessione sembra essere più vicina per la gioia di buona parte dei tifosi bianconeri. Il ciclo dicon lasembra essere davvero giunto al termine e la bella favola iniziale del terzino arrivato in pompa magna dal Porto sembra essere definitivamente tramontata. Le prestazioni delsono iniziate a calare drasticamente da almeno un paio d’anni, tanto è vero che in Copa America ha ...