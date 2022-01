Ultime Notizie Roma del 25-01-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 25 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Fiorino cosa al Colle il nome di Franco Frattini alizada giorni Nei palazzi della politica Giuseppe Conte avrebbe messo il nome dell’ex ministro degli Esteri attuale Presidente del Consiglio di Stato nella rosa per il Quirinale un nome di centro-destra è questo il piacere al PD dopo la fumata nera di ieri della prima giornata riparte il confronto tra i partiti in vista della nuova votazione per la presidenza della Repubblica quello che andassi in mano per chiudere questa partita si chiama Matteo Salvini ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi secondo Renzi leader della Lega quattro ipotesi insistere su un nome di centro-destra anche contro un pezzo del parlamento sperando che passi cercare un grande accordo con tutti sul nome fuori dal giro terzo accordo con conto Infine un nome già ...