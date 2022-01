Soleil Sorge ammette cos’è successo con Alex Belli sotto le coperte (Di martedì 25 gennaio 2022) L’ammissione di Soleil Sorge Nella puntata in diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip 6 abbiamo assistito di nuovo a un’altra discussione su cosa potrebbe essere successo nel letto, sotto le coperte, tra Soleil Sorge e Alex Belli. La prima, dopo una battuta di Giucas Casella è sbottata e detto di essersi stufata. Ecco L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 25 gennaio 2022) L’ammissione diNella puntata in diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip 6 abbiamo assistito di nuovo a un’altra discussione su cosa potrebbe esserenel letto,le, tra. La prima, dopo una battuta di Giucas Casella è sbottata e detto di essersi stufata. Ecco L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

ClaudiaMarchio9 : RT @Soleilandia: Soleil: 'Io ho sempre dimostrato di non aver bisogno di fare gruppo per sentirmi forte.' ?? Semplicemte Soleil Anastasia So… - ClaudiaMarchio9 : RT @catiuz92: Alex e Delia fanno cose a 3. Qui il problema sorge perchè lei non è presente in casa e cosa ancor più grave Alex dice a Solei… - Lellamark : RT @Soleilandia: Soleil: 'Io ho sempre dimostrato di non aver bisogno di fare gruppo per sentirmi forte.' ?? Semplicemte Soleil Anastasia So… - blablabla23566 : RT @catiuz92: Alex e Delia fanno cose a 3. Qui il problema sorge perchè lei non è presente in casa e cosa ancor più grave Alex dice a Solei… - truccalo : #jerù non mi capacito di come Sonia abbia così in antipatia Jess. E nemmeno di come abbia così in simpatia Soleil.… -