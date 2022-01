Silvia Toffanin, sapete dove abita insieme a Pier Silvio? Un castello sulla Riviera Ligure (Di martedì 25 gennaio 2022) Silvia Toffanin vive da ormai diversi anni in una bellissima abitazione presso Portofino, insieme al suo compagno ed ai suoi due figli Senza dubbio una delle conduttrici più apprezzate delle reti Mediaset, Silvia continua ad essere il volto di riferimento della sua trasmissione. A partire dalla stagione in corso, “Verissimo” va in onda sia il sabato che la domenica pomeriggio. Fino all’anno scorso invece, il programma è stato trasmesso soltanto un giorno a settimana. Silvia Toffanin (Instagram)La decisione di raddoppiare l’appuntamento è stata presa proprio da Pier Silvio Berlusconi in persona. L’amministratore delegato della Rete ha deciso di puntare forte sulla sua compagna, la quale continua a ... Leggi su topicnews (Di martedì 25 gennaio 2022)vive da ormai diversi anni in una bellissimazione presso Portofino,al suo compagno ed ai suoi due figli Senza dubbio una delle conduttrici più apprezzate delle reti Mediaset,continua ad essere il volto di riferimento della sua trasmissione. A partire dalla stagione in corso, “Verissimo” va in onda sia il sabato che la domenica pomeriggio. Fino all’anno scorso invece, il programma è stato trasmesso soltanto un giorno a settimana.(Instagram)La decisione di raddoppiare l’appuntamento è stata presa proprio daBerlusconi in persona. L’amministratore delegato della Rete ha deciso di puntare fortesua compagna, la quale continua a ...

