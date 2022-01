Sci alpino | gigante femminile Kronplatz 2022 | Vlhova in testa dopo la prima manche | azzurre in lotta per il podio

(Di martedì 25 gennaio 2022) È Petraad essere al comando delladell’ottavo e penultimodi Coppa del Mondo 2021/, sulla Erta a, Italia. La slovacca sfrutta al meglio il pettorale numero 1 e di conseguenza la pista in condizioni perfette e piazza unada 59.98 irraggiungibile per tutte. Al secondo posto, lontana 0.34, la detentrice del pettorale rosso, la svedese Sara Hector che conferma una forma invidiabile e si piazza in posizione d’attacco. Terza, autrice di unamolto accorta, la leader della generale Mikaela Shiffrin, lontana 0.59. LeMarta Bassino e Federica Brignone sono rispettivamente quarta e sesta a 0.61 e 0.70 dalla vetta. Le loro discese sono state molto simili, ...

Advertising

Esercito : A #Cortina il C.le Magg. Ca. Elena Curtoni ha vinto il Super Gigante di Coppa del Mondo di sci alpino! Bravissima E… - Eurosport_IT : CURTONI d'Ampezzo! ?? ???? L'azzurra vince il Super-G davanti al pubblico di casa e festeggia la seconda vittoria in… - Eurosport_IT : Sofia #Goggia osa dove le altre non osano. Ecco perché può sognare Pechino, lo dice Matteo Artina che è stato suo p… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #Sci alpino, Petra #Vlhova al comando dopo la prima manche del gigante di Kronplatz, quarta #Bassino, sesta #Brignone https:/… - OA_Sport : #Sci alpino, Petra #Vlhova al comando dopo la prima manche del gigante di Kronplatz, quarta #Bassino, sesta… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dello slalom gigante di Kronplatz, valevole per la Coppa del Mondo difemminile 2021 - 2022. Penultima tappa di Coppa del ...Queste le variazioni Rai dei programmi tv di oggi, 25 gennaio: RAI 1 Nessuna variazione RAI2 13:25: Coppa del Mondo 2021/22 Slalom Gigante Femminile 14:30 Speciale TG2 dedicato all'elezione del Presidente della Repubblica 18:10 TG2 L. I. S. 20:30 TG2 21:30 (anziché 21:20) Un'ora sola Vi ...PLAN DE CORONES - Prima manche di gigante femminile pesantemente condizionata da un tracciato che si rovina in fretta. Petra Vlhova ne approfitta scendendo per ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI SCHLADMING ALLE 17.45 E 20.45 11.29: Super prestazione dell'austriaca Moerzinger che si inserisce al 13mo posto con un ritardo ...