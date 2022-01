Salernitana, Sabatini scatenato: dopo Fazio in arrivo un altro colpo in difesa (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono ore caldissime quelle vissute da Walter Sabatini a Salerno, il neo D.S. dei granata campani è infatti uno degli uomini mercato più attivi di questa finestra invernale. Tant’è che dopo aver chiuso gli affari relativi a Sepe e Fazio ed aver posto le basi per portare in Campania anche Verdi del Torino, ecco che Sabatini si è subito messo all’opera per regalare ai Granata un altro colpo in difesa. Si tratta di Armando Izzo, difensore classe 1992 ed ormai già da un pezzo in rotta di collisione con il Torino. Torino Salernitana IzzoIzzo tra Cagliari e Salernitana Come già detto, Izzo è ormai da tempo in rotta di collisione con il Torino tant’è che le voci di un suo ... Leggi su rompipallone (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono ore caldissime quelle vissute da Waltera Salerno, il neo D.S. dei granata campani è infatti uno degli uomini mercato più attivi di questa finestra invernale. Tant’è cheaver chiuso gli affari relativi a Sepe eed aver posto le basi per portare in Campania anche Verdi del Torino, ecco chesi è subito messo all’opera per regalare ai Granata unin. Si tratta di Armando Izzo, difensore classe 1992 ed ormai già da un pezzo in rotta di collisione con il Torino. TorinoIzzoIzzo tra Cagliari eCome già detto, Izzo è ormai da tempo in rotta di collisione con il Torino tant’è che le voci di un suo ...

