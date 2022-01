Renzi | Dal centrodestra nomi di livello ma non li voteremo

Leggi su agi

(Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - I tre candidati del? "Penso che si sia fatto un passo in avanti, perché stiamo finalmente iniziano a discutere di. Basta con questa manfrina delle schede bianche, che mal si legano alla situazione che stiamo vivendo. Ilha messo tredi, io credo che domani noni candidati di: il presidente della Repubblica non è un giudizio sulla persona, ma è la scelta del candidato più adatto a fare il presidente della Repubblica". Questa la posizione del leader di Italia Viva, Matteo, a Cartabianca, su Rai 3. "Secondo me Draghi è ancora in pista per fare il presidente della Repubblica. Penso che Casini potrebbe essere garante delle istituzioni, ma penso che Draghi potrebbe andare al ...