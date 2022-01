Quirinale: Marcucci, 'direi che ormai bisogna aspettare venerdì ovvero quinto voto' (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - “La logica delle rose non mi appassiona, preferisco lavorare per il dialogo tra i due schieramenti. Il nome che unisce non è ancora uscito, a questo punto direi che si deve aspettare venerdì, ovvero la quinta votazione”. Così il senatore Pd Andrea Marcucci alle telecamere di Quarta Repubblica su Rete 4. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - “La logica delle rose non mi appassiona, preferisco lavorare per il dialogo tra i due schieramenti. Il nome che unisce non è ancora uscito, a questo puntoche si devela quinta votazione”. Così il senatore Pd Andreaalle telecamere di Quarta Repubblica su Rete 4.

