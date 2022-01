Quirinale, l’interesse del pubblico tv è poco: ecco i dati di share delle varie maratone. Andrà meglio da oggi? (Di martedì 25 gennaio 2022) Il primo scrutinio ha portato a un nulla di fatto. L’elezione del successore di Sergio Mattarella non sembra appassionare gli italiani, almeno questo sembra essere la prima “sentenza” fornita dall’auditel. Almeno per ora, forse complice una chiamata annunciata, l’ondata di schede bianche interrotte da nomi dello spettacolo o di bandiera. Le reti generaliste si sono fatte trovare pronte con lunghe maratone quirinalizie, anche prima delle 15, ora di inizio della votazione, per giocare d’anticipo. La vera partita per il Presidente della Repubblica non è ancora iniziata ma Rai1 ha letteralmente rivoluzionato il suo palinsesto lasciando spazio a uno speciale del “Tg1” condotto da Monica Maggioni, con in studio anche Alberto Matano e Serena Bortone, visto dalle 14.25 alle 19.55 da 1.906.000 spettatori con il 12,5% di share. Stop a “La Vita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Il primo scrutinio ha portato a un nulla di fatto. L’elezione del successore di Sergio Mattarella non sembra appassionare gli italiani, almeno questo sembra essere la prima “sentenza” fornita dall’auditel. Almeno per ora, forse complice una chiamata annunciata, l’ondata di schede bianche interrotte da nomi dello spettacolo o di bandiera. Le reti generaliste si sono fatte trovare pronte con lunghequirinalizie, anche prima15, ora di inizio della votazione, per giocare d’anticipo. La vera partita per il Presidente della Repubblica non è ancora iniziata ma Rai1 ha letteralmente rivoluzionato il suo palinsesto lasciando spazio a uno speciale del “Tg1” condotto da Monica Maggioni, con in studio anche Alberto Matano e Serena Bortone, visto dalle 14.25 alle 19.55 da 1.906.000 spettatori con il 12,5% di. Stop a “La Vita ...

