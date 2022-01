Quirinale 2022, la seconda votazione a Montecitorio: segui la diretta tv (Di martedì 25 gennaio 2022) Si apre la seconda giornata di votazioni a Montecitorio per eleggere il presidente della Repubblica dopo la fumata nera di ieri. Dalle 15 i grandi elettori sono chiamati a scrivere sulla scheda il loro nome. Come per la prima votazione, si richiedono misure di prevenzione attente: si vota in 50 alla volta, massimo 200 persone in Aula e per i contagiati è previsto il voto drive in nel parcheggio di via della Missione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Si apre lagiornata di votazioni aper eleggere il presidente della Repubblica dopo la fumata nera di ieri. Dalle 15 i grandi elettori sono chiamati a scrivere sulla scheda il loro nome. Come per la prima, si richiedono misure di prevenzione attente: si vota in 50 alla volta, massimo 200 persone in Aula e per i contagiati è previsto il voto drive in nel parcheggio di via della Missione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

